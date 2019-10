RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA DEL 26 OTTOBRE 2019, « ALLA SCOPERTA DELLA CITTà PIù ROMANTICA DEL MONDO, VENEZIA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Life – Venezia. St 2019/20 – Venezia. Marcello Masi e Daniela Ferolla andranno alla scoperta della città più romantica del mondo: Venezia. Si racconterà come si convive con l’acqua alta e quali strumenti permettano a veneziani e turisti di affrontare meglio i disagi. Si vedranno le azioni messe in atto per salvaguardare il suo patrimonio, gli interventi sostenibili pensati per tutelare il delicato equilibrio ambientale della laguna, riscoprendo vecchie tecniche usate dai pescatori.

