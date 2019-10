RAI 1 – ‘ LINEA VERDE LIFE ‘ * PUNTATA DEL 19 OTTOBRE 2019, « VARESE, LA CITTà GIARDINO D’ITALIA CON LE SUE VILLE ARISTOCRATICHE E PARCHI LUSSUREGGIANTI  » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Rai1 presenta Linea Verde Life – Varese – Questa settimana Linea Verde Life sarà a Varese, la città giardino d’Italia, con le sue ville aristocratiche ed i suoi parchi lussureggianti. Non mancheranno le innovazioni come la scuola energicamente autonoma o un brevetto per far pilotare aerei anche a chi non potrebbe. E poi qualche assaggio: dalla polenta e bruscitt al dolce Varese passando per un fritto di lago e un risotto con mirtilli e salsiccia.

Conducono Daniela Ferolla e Marcello Masi Con la partecipazione di Federica De Denaro Un programma di Marcello Masi, Sara Bonetti, Alessandra Curia, Silvia Liberato, Angelica Marotta, Valeria Marrano, Andrea Pasquini, Isabella Perugini, Sabrina Zappetta Produttore esecutivo Ivano Servi Regia di Andrea Pasquini.

