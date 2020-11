RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA DEL 14 NOVEMBRE 2020, « LIVORNO: UNA CITTÀ CHE DELLA PROPRIA POSIZIONE SUL MARE HA FATTO LA SUA FORZA  » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Life. St 2020/21 – Livorno. Scoprire le città, raccontarne l’essenza, sottolineandone i pregi, le buone pratiche, gli sforzi per raggiungere l’obiettivo sostenibilità, ma anche la volontà di non perdere la propria cifra, perché ogni territorio è unico, e unica è la sua espressione. “Linea Verde life” arriva a Livorno, una città che della propria posizione sul mare ha fatto la sua forza, trasformandola in carattere e opportunità. Un crocevia di popoli e culture che ha dato i natali a grandi artisti come Modigliani, Fattori, Caproni, un set cinematografico a cielo aperto che è prima di tutto un grande snodo portuale.

Daniela Ferolla e Marcello Masi incontrano una città che ha voglia di raccontarsi: riconversione e stoccaggio di energia, tutela della biodiversità, resilienza urbana, e ancora valorizzazione e riqualificazione del patrimonio artistico e culturale, street art e tradizione. Ampia pagina riservata alla tavola e al cibo di strada con ingredienti tipici della cucina labronica, protagonisti anche nella ricetta di Federica de Denaro..

