RAI 1 – “ LINEA VERDE ESTATE “ * PUNTATA DEL 5 LUGLIO 2020, « ABRUZZO: TERRA FAMOSA PER I SUOI ARROSTICINI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Estate. St 2020 – Puntata del 05/07/2020. Linea Verde Estate – Continua anche in estate il viaggio di Linea Verde, il programma di Rai1 che racconta la bellezza italiana attraverso la scoperta dei suoi mille territori. Il programma ci accompagna in un percorso che attraversa l’Italia e si sofferma, tappa dopo tappa, sulle eccellenze enogastronomiche, i giacimenti artigianali del made in Italy, le storie di agricoltura, le curiosità ar tistiche e archeologiche, fino ai panorami e gli scorci che rendono unica la nostra Nazione. Conduce Angela Rafanelli e Marco Bianchi Un programma di Camillo Scoyni, Nicola Sisto, Carola Ortuso, Dario Di Gennaro A cura di Georgia Parmegiani Produttore esecutivo Rosaria Rumbo Regia di Luciano Sabatini, Emilia Mastroianni, Eleonora Niccoli, Stefano Gallo, Giacomo Necci, Daniele Agostini, Daniele Carminati..

