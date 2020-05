RAI 1 – “ LINEA BLU “ * PUNTATA DEL 23 MAGGIO 2020, « PANTELLERIA E LAMPEDUSA, LE DUE ISOLE OFFRIRANNO L’OCCASIONE DI SCOPRIRE UNA NATURA INDISTURBATA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Blu. St 2020 – Pantelleria e Lampedusa. Questa volta la destinazione di Donatella Bianchi e della sua squadra sono due isole dal fascino indiscutibile: Pantelleria e Lampedusa. Le due isole offriranno l’occasione di scoprire una natura indisturbata dall’affollamento turistico ed allo stesso tempo un nuovo modo di fruire di splendidi luoghi. Un turismo “lento”, che si potrà espandere per tutta la stagione estiva, fino ad arrivare a settembre e anche a tutto ottobre, quando il mare, il sole e il clima potranno ancora permettere una scoperta – pienamente sostenibile – della natura in queste isole. A Pantelleria si scoprirà lo stato di salute dei suoi due ambienti naturalistici: l’entroterra, cercando di capire come versa la condizione boschiva della Montagna Grande (devastata da un incendio nel 2016); ed il mare, navigando lungo la costa ed immergendosi nei suoi fondali per conoscerne la situazione naturalistica.

