RAI 1 – “ LINEA BLU “ * PUNTATA DEL 13 GIUGNO 2020, « DONATELLA BIANCHI RIPERCORRE INSIEME AI TELESPETTATORI LE TAPPE PIù SIGNIFICATIVE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Blu. St 2020 – Le donne al mare. Donatella Bianchi ripercorre insieme ai telespettatori le tappe più significative di “Linea Blu”, nelle quali ha incontrato donne eccezionali che hanno fatto del mare la propria dimensione. Una puntata, dunque, declinata al femminile per ribadire la forza e la determinazione delle donne anche in un elemento difficile come il mare. Anche questa settimana, ad accompagnare Donatella Bianchi, ci sarà Fabio Gallo.

