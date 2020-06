RAI 1 – “ LINEA BLU “ * PUNTATA DEL 06 GIUGNO 2020, « DONATELLA BIANCHI E LA SUA SQUADRA PORTANO IL PUBBLICO IN PUGLIA, NEL CUORE DEL SALENTO TRA OTRANTO E CASTRO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Blu. St 2020 – Castro. Donatella Bianchi e la sua squadra portano il pubblico in Puglia, nel cuore del Salento: tra Otranto e Castro. Questo è forse il tratto più straordinario del litorale salentino, anche perché si sente che la Grecia è vicina e di fronte, quasi a segnare l’orizzonte marino, il profilo della costa albanese. Un viaggio nella bellezza e nel mito, come nella tappa a Porto Badisco nella cui profonda insenatura, si pensa, approdò la nave di Enea fuggito da Troia in fiamme.

Durante il suo viaggio, Donatella Bianchi visiterà la grotta Zinzulusa, una delle più incantevoli attrazioni naturali situate nel cuore del Salento che la sua eccezionale biodiversità è considerata un patrimonio mondiale da tutelare e preservare. “Linea Blu” raggiungerà il faro di Punta Palascia, il punto più orientale d’Italia, lì dove l’Adriatico e lo lonio si incontrano. Insomma, un viaggio tutto da scoprire insieme a “Linea Blu”. Come ogni settimana, ad accompagnare Donatella Bianchi, ci sarà Fabio Gallo..

