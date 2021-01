RAI 1 – “ LINEA BIANCA – STORIE DI MONTAGNA “ * PUNTATA DEL 16 GENNAIO 2021, « APPUNTAMENTO A NOVA LEVANTE IN ALTO ADIGE, CON UN MAESTRO FORNAIO PER LA PREPARAZIONE DEL PANE DI SEGALE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Pensare al domani della montagna: l’appuntamento di Lineabianca ci porta in Val D’Ega, in Alto Adige. Quota 2.791 metri sul livello del mare: sulla vetta del Latemar, nel gruppo montuoso dolomitico che si estende tra le province di Trento e Bolzano, con una guida alpina, una spettacolare apertura del nostro conduttore e Lino Zani. 96 alpaca, conigli, maialini mangalizi, oltre 20 cani tra pastori silani ed altri salvati da canili lager o ammalati: a Nova Levante, nella meravigliosa cornice di un caratteristico maso, l’attenzione per l’ambiente, l’amore per la natura e per gli animali di Denise e Dieter.

Uno strato protettivo di neve artificiale per proteggere i prati alpini dai danni causati dalle lamine degli sci e dai mezzi battipista, un particolare “effetto di canalizzazione” sulle piste a tutela della giovane vegetazione per non risentire del viavai dell’area sciistica, impianti di risalita a basso consumo energetico: la sostenibilità del comprensorio sciistico di Carezza ed il progetto “Zone sciistiche climatiche alpine”.

Un prodotto tipico della valle, fatto con uno dei cerali più antichi del mondo, che per anni ha accompagnato la vita dei montanari dell’alto Adige: a Nova Levante, con un maestro fornaio, la preparazione del pane di segale. Un impianto di teleriscaldamento a cippato a servizio di tutto il paese, un sistema di recupero termico, una certificazione di ecocompatibilità a norma ISO 14001: ad Obereggen, tra larici, abeti e pini cembri che si innalzano verso il cielo, una vacanza “rispettosa” dell’ambiente.