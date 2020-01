RAI 1 – “ LINEA BIANCA “ * PUNTATA DELL’11 GENNAIO 2020, « VIAGGIO IN VAL DI FASSA, UNA DELLE PRINCIPALI VALLI DOLOMITICHE SITUATA NEL TRENTINO NORD-ORIENTALE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Bianca. St 2019/20 – Val Di Fassa. Viaggio in Val di Fassa, una delle principali valli dolomitiche, situata nel Trentino nord-orientale. Quota 2.243 metri sul livello del mare: a Pozza di Fassa, presso il rifugio Vajolet, nella spettacolare cornice del Gruppo del Catenaccio, un’emozionante apertura del conduttore con Lino Zani e le guide alpine. Dai 40 C° all’ombra di Capo Verde ai – 20 C° della Val di Fassa: una giornata in compagnia di Carlotta, che insieme al suo collaboratore Elton, un capo verdiano che per la stessa passione ha deciso di seguirla, svolge lo straordinario lavoro di cura e di recupero dei cavalli maltrattati. Un piccolo angolo di Turchia tra le Alpi del Trentino: a Someda, su una suggestiva terrazza panoramica, con una guida d’eccezione, storie, aneddoti e curiosità di Moena, conosciuta come la “fata delle Dolomiti”.

