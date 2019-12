RAI 1 – “ LINEA BIANCA“ * PUNTATA DEL 28 DICEMBRE 2019, « VIAGGIO A SANTA CATERINA VALFURVA, NEL CUORE DELLA VALTELLINA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Bianca. St 2019/20 – Santa Caterina di Valfurva. Viaggio a Santa Caterina Valfurva, nel cuore della Valtellina, in Lombardia. Quota 3.602 metri sul livello del mare: sul pizzo Tresero, nella spettacolare cornice del Parco dello Stelvio, in compagnia dell’atleta scalatore di 8000 e guida alpina internazionale di montagna Marco Confortola. Massimiliano Ossini, con la partecipazione di Lino Zani, regalerà un’emozionante apertura. “Mirabili esempi di manifattura umana in assoluta armonia con l’ambiente”: lungo il sentiero dei terrazzamenti, tra filari di vigneti, l’arte dei muretti a secco, dichiarati patrimonio dell’Umanità, e la storia di Thomas Ruberto, che racconta i suoi affascinati viaggi lungo i cammini della Valtellina. Arrampicata, Alpinismo, Ambiente, le tre A che meglio si prestano a raccontare la coltura montana: a Sondrio, con Marco Albino Ferrari, alla scoperta delle bellezze del “CAST”, nuovo museo narrante dedicato alle vette, allestito fra le mura dell’antico Castello Masegra, di epoca medioevale.

Il tipico colore bruno, l’inconfondibile aroma della segale, cereale importato dall’Asia in Europa e perfettamente adattato in questo territorio, un basso apporto calorico, un ricco contenuto in fibre: a Santa Caterina Valfurva, con i bambini di una scuola, la tradizionale produzione del pane nero di montagna.

