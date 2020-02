RAI 1 – “ LINEA BIANCA “ * PUNTATA DEL 22 FEBBRAIO 2020, « MADONNA DI CAMPIGLIO, LA PERLA DELLE DOLOMITI DEL BRENTA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Bianca. St 2019/20 – Madonna di Campiglio. La Perla delle Dolomiti del Brenta: l’appuntamento di “Lineabianca sarà un viaggio a Madonna di Campiglio, in Val Rendena, in Trentino. Quota 3.136 metri sul livello del mare: sulla vetta di Cima Tosa, nel cuore del Parco Naturale Adamello – Brenta, con una guida alpina e Lino Zani, un’emozionante apertura del conduttore. Un modo diverso di condividere la natura e il tempo libero: in località Patascoss, lungo un sentiero nel bosco, sotto una fitta nevicata, in passeggiata con Maurizio e i suoi meravigliosi lama che, oltre ad offrire la loro pregiata lana, si rivelano ottimi accompagnatori per il trekking…

