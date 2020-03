RAI 1 – “ L’AMICA GENIALE “ * EP 8 PUNTATA DEL 2 MARZO 2020, « RIENTRATA A PISA, PER ELENA è IL MOMENTO DI LAVORARE ALLA TESI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

L’amica geniale. St 2 Ep 8 – La fata blu. Rientrata a Pisa, per Elena è il momento di lavorare alla tesi, ma travolta dai ricordi dell’adolescenza nel rione si butta a capofitto nella stesura del suo primo romanzo. Nel frattempo, la giovane donna accetta la corte di Pietro Airota, figlio di un professore, a cui affida il suo manoscritto. Tornata a Napoli per festeggiare il suo traguardo, Elena scopre che Lila lavora in una fabbrica di Salumi.

