RAI 1 – “ L’AMICA GENIALE “ * EP 3 PUNTATA DEL 17 FEBBRAIO 2020, « IL PANNELLO CON LA FOTO DI LILA VIENE MESSO IN MOSTRA NELLA VETRINA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

L’amica geniale. St 2 Ep 3 – Scancellare. Il pannello con la foto di Lila viene messo in mostra nella vetrina del nuovo negozio di scarpe in centro, mentre la ragazza inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci mettendo in campo tutto il suo carisma. Gli affari tra suo marito e i Solara crescono, insieme ad altrettanti rancori e dissapori, ma Lila riesce sempre a ottenere tutto ciò che vuole. Compreso il permesso per andare con Elena ad una festa a casa della Professoressa Galiani.

