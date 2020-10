RAI 1 – “ L’ALLIEVA “ * ST 3 EP 5 PUNTATA DEL 18 OTTOBRE 2020, « ALICE E CLAUDIO SONO AI FERRI CORTI PER LA PRESENZA DI GIACOMO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

L’allieva. St 3 Ep 5 – Il bersaglio. Alice e Claudio sono ai ferri corti per la presenza di Giacomo e per i numerosi incarichi affidati all’allieva dalla Suprema. Per ordine della Manes, vengono convocati per fare luce sulla morte di una campionessa di carabina olimpica uccisa in un poligono di tiro. La forzata vicinanza non migliora le cose, mentre la Suprema intuisce che Alice ha scoperto il suo segreto.

