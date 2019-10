RAI 1 – ‘ LA STRADA DI CASA ‘ * EP 5 PUNTATA PRIMO OTTOBRE 2019, « LE RICERCHE PER RITROVARE IRENE CONTINUANO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

La strada di casa.St 2 Ep 5 2019. Le ricerche per ritrovare Irene continuano. Lorenzo non si dà pace e il commissario Leonardi gli mostra un video sconvolgente e inequivocabile da cui si evince che la ragazza si è tolta la vita gettandosi nel Po. Nel frattempo, al birrificio, dopo un controllo da parte di Fausto, si evince che qualcuno abbia manomesso i fusti: la contaminazione è stata quindi frutto di un sabotaggio. Per il giovane Morra la principale sospettata dell’operazione è Emma.

