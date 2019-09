RAI 1 – ‘ LA STRADA DI CASA ‘ * EP 3 PUNTATA DEL 24 SETTEMBRE 2019, « LA FAMIGLIA MORRA è SCONVOLTA PER LA SCOMPARSA DI IRENE E L’ARRESTO DI LORENZO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

La strada di casa. St 2. Ep 3 2019. Con il passare delle ore la famiglia Morra è sempre più sconvolta sia per la scomparsa di Irene che per l’arresto di Lorenzo. Ma nel momento più buio si riaccende una speranza: Viola dice di aver visto la ragazza in una farmacia notturna di Torino. Insospettito dall’acquisto di alcuni farmaci contro l’epilessia , Fausto collega così la scomparsa della donna a quella di Davide, un bimbo ospitato proprio nella casa famiglia dove lavorava Irene.

