RAI 1 – “ KILIMANGIARO “ * « FIONA MAY RACCONTERà IL SUO VIAGGIO IN ETIOPIA, SI FINIRà CON UN DOCUMENTARIO CON LE IMMAGINI DELLA MURAGLIA CINESE »

Anche questa settimana Camila Raznovich racconta con ospiti e documentari il mondo attraverso la lente del “Kilimangiaro”, in onda domenica 1 novembre, alle 16.30 su Rai3.

In questa puntata Fiona May racconterà il suo viaggio in Etiopia mentre Aldo Cazzullo farà un percorso tra i luoghi danteschi. Tra gli altri ospiti il geologo Mario Tozzi, e Luca Vagniluca che con la moglie Sameena Hassan ha portato i figli intorno al mondo in modo avventuroso e originale.

In studio Dario Fabbri di Limes approfondirà tre notizie internazionali nel consueto “Diario del Mondo”. La classifica di questa settimana, che il pubblico potrà votare da casa tramite Instagram, sarà dedicata ai “viaggi tra amiche”.

Tanti i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. Si andrà dal Sudafrica al Kirghizistan e da Tenerife ai mari delle Maldive. Per il secondo episodio de “I Viaggi in Salita”, Lorenzo e Beatrice saranno in Alaska. Si finirà con un documentario con bellissime immagini della Muraglia Cinese.