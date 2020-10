RAI 1 – “ IO TI CERCHERò “ * ST 1 EP 4 PUNTATA DEL12 OTTOBRE 2020, « LA SCARPA CHE VALERIO HA RINVENUTO IN RIVA AL TEVERE PRESENTA TRACCE DI UN ALTRO LUOGO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Io ti cercherò. St 1 Ep 4 – Acqua. La scarpa che Valerio ha rinvenuto in riva al Tevere in realtà presenta tracce di un altro luogo. Come gli spiega l’ex-collega della scientifica, Alessandro, Ettore potrebbe essersi trovato in una delle cave di travertino di Tivoli. Valerio chiede ad Arturo, agente in pensione dell’unità cinofila, di accompagnarlo insieme al segugio Gandalf. In uno specchio d’acqua nella cava trova una maglietta appartenuta a Ettore.

