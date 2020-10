RAI 1 – “ IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE “ * PUNTATA DEL 6 OTTOBRE 2020, « I GIARDINI DELLA MEMORIA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Imma Tataranni – Sostituto procuratore. St 1 Ep 3 – I giardini della memoria. In una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima. Imma non è del tutto convinta che si tratti di un incidente, come molti credono, compreso il Procuratore capo. E con l’arrivo dei primi risultati investigativi l’intuizione della Tataranni prende sempre più forza.

