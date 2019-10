RAI 1 – ‘ IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE ‘ * EP 4 PUNTATA DEL 14 OTTOBRE 2019, « MALTEMPO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S1E4 – Maltempo. Imma si imbatte in una giovane giornalista, Donata Miulli, che dice di essere in possesso di informazioni scottanti sul candidato alla Presidenza della regione Basilicata, di cui è stata amante. La Tataranni la ascolta e la invita a tornare con le prove. Ma quando qualche giorno dopo la donna viene trovata morta, Imma ripensa con angoscia a quell’incontro. La prima ipotesi è suicidio. Ma Imma non è convinta.

LINK VIDEO