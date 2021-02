RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * ST 5 EP 76 PUNTATA DEL PRIMO FEBBRAIO 2021, « LA PRESENZA DELLA PICCOLA SERENA HA RALLEGRATO IL WEEKEND DI CASA CONTI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Il paradiso delle signore. St 5 Ep 76 – Episodio 76. La presenza della piccola Serena ha rallegrato il weekend di casa Conti. Silvia ha saputo che Clelia aspetta un figlio e la zia Ernesta preme perché Luciano torni in famiglia per evitare uno scandalo, chi, invece, è pronta a sollevare un polverone è Maria Grazia Vettorazzo, madre di uno dei compagni di scuola di Carletto, dopo avere scoperto che la capocommessa è incinta. Intanto Al Paradiso si cercano idee per organizzare un evento in occasione della festa di San Valentino e intanto Gabriella mostra entusiasta il modello del suo abito da sposa alle sue colleghe.

