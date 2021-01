RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * ST 5 EP 73 PUNTATA DEL 27 GENNAIO 2021, « VITTORIO CONVOCA I CONIUGI AMATO PER OFFRIRE UN LAVORO A GIUSEPPE » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

St 5 Ep 73 – Episodio 73. Su suggerimento di Beatrice, Vittorio convoca i coniugi Amato al Paradiso per offrire un lavoro a Giuseppe che, però, non la prende molto bene. Tranne Stefania, Federico e pochi altri, nessuno sa della gravidanza della Calligaris, ma i pettegolezzi che iniziano a circolare, oltre a preoccupare molto Silvia e la zia Ernesta, potrebbero portare a grossi problemi legali per Clelia e Luciano.

