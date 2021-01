RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * ST 5 EP 68 PUNTATA DEL 21 GENNAIO 2021, « SALVATORE RACCONTA A MARCELLO DI AVER DORMITO IN CAFFETTERIA DOPO UNA BRUTTA LITE CON IL PADRE » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Il paradiso delle signore. St 5 Ep 68 – Episodio 68. Salvatore racconta a Marcello di aver dormito in caffetteria dopo una brutta lite con il padre, ma nasconde al socio il bacio con Gabriella, mentre Agnese inizia a opporsi all’autorità di Giuseppe, soprattutto per difendere il figlio. Intanto Gabriella inventa una scusa per non stare con il fidanzato. Grazie a Rocco, Irene riesce a riconciliarsi con il padre e Maria capisce che tra i due non c’è nessuna storia clandestina. Clelia si assenta dal Paradiso per andare a ritirare le analisi che il medico le ha prescritto dopo il malore, ma scompare per troppo tempo mettendo in ansia Luciano.

