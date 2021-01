RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * ST 5 EP 67 PUNTATA DEL 20 GENNAIO 2021, « BEATRICE CERCA DI ALLONTANARSI DA VITTORIO, MA IMMAGINA UNA QUOTIDIANITÀ ACCANTO A LUI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Il paradiso delle signore. St 5 Ep 67 – Episodio 67. Beatrice cerca di allontanarsi da Vittorio ma, nonostante la volontà di rimuovere un sentimento in realtà mai sopito, immagina una quotidianità accanto a lui. Rocco, grazie a Don Saverio, ha trovato una sistemazione per Irene, che non può più dormire nel magazzino del Paradiso, mentre Maria è sempre più sospettosa. A casa Conti arriva una lettera appassionata di Marta che con parole calde racconta al marito della sua giornata in America e scrive che non vede l’ora di riabbracciarlo.

