RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * ST 5 EP 6 PUNTATA DEL 19 OTTOBRE 2020, « MARTA HA RICEVUTO UNA PROPOSTA DI LAVORO DALLA STERLING & COOPER » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 5 Ep 6. Marta ha ricevuto una proposta di lavoro dalla Sterling & Cooper, l’agenzia pubblicitaria di New York, ma ha deciso di non accettare nonostante il marito e la zia Adelaide le suggeriscano di ripensarci. Con il pretesto che arriverà in visita la zia Ernesta, Silvia chiede a Luciano di rimanere a casa ancora un po’, ma lui sembra irremovibile.

