RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * ST 5 EP 18 PUNTATA DEL 4 NOVEMBRE 2020, « AGNESE VORREBBE CHE ROCCO PARTECIPASSE ALLA GARA CICLISTICA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 5 Ep 18. Vittorio porta il nipote Pietro al Paradiso per fargli conoscere il suo mondo. Agnese vorrebbe che Rocco partecipasse alla gara ciclistica con la squadra di Don Saverio anziché con quella di Armando e vedendolo indeciso, affida una missione speciale a Maria. E mentre Roberta è ancora incerta sulla decisione da prendere per il suo futuro, Gabriella riceve un’allettante proposta di lavoro, ma dovrà far combaciare tutti i suoi impegni.

