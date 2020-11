RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * ST 5 EP 17 PUNTATA DEL 3 NOVEMBRE 2020, « GABRIELLA E ROBERTA SI CONFRONTANO SULLE SCELTE COMPLICATE CHE HANNO DI FRONTE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 5 Ep 17. Gabriella e Roberta si confrontano sulle scelte complicate che hanno di fronte. Tra Don Saverio e Armando è scontro esilarante: entrambi vorrebbero che Rocco partecipasse a una gara ciclistica per conto della rispettiva squadra. Al Paradiso viene organizzato il defilé privato per Fiorenza Gramini con gli abiti di Gabriella che Dora e Irene dovranno indossare: la carriera della ex Venere sembra andare a gonfie vele.

