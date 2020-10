RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * ST 5 EP 14 PUNTATA DEL 29 OTTOBRE 2020, « VITTORIO SALUTA SERENA, IN PROCINTO DI TORNARE IN COLLEGIO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 5 Ep 14. Vittorio saluta Serena, in procinto di tornare in collegio, regalandole la targhetta che le Veneri appuntano sulla loro divisa, con il nome della piccola inciso sopra. Federico presenta Stefania a Vittorio pregandolo di prendere in considerazione la sua candidatura come Venere e la ragazza, dopo aver superato brillantemente un colloquio con Clelia, viene messa in prova.

