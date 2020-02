RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * EP 89 PUNTATA DEL 20 FEBBRAIO 2020, « MARTA SI CONFRONTA CON VITTORIO E PER RISOLVERE L’EMERGENZA SCIOPERO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 89. Marta si confronta con Vittorio e per risolvere l’emergenza sciopero ha un’idea visionaria. Per caso Luciano incontra Umberto, in visita dalla figlia al Paradiso, e dopo aver scoperto che è lui il vero padre di Federico, non riesce a trattenere il livore che cova nei confronti di Guarnieri ed ha una reazione spropositata: il tutto alla presenza di una Clelia esterrefatta. Nel frattempo la caffetteria ospita le riprese del fotoromanzo e Rocco, su suggerimento di Irene, dà un bacio appassionato a Marina.

