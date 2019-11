RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * EP 22 PUNTATA DEL 12 NOVEMBRE 2019, « AGNESE VUOLE PROPORRE MARIA PUGLISI COME FIDANZATA DI ROCCO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 22. Agnese vuole proporre Maria Puglisi, la nipote di Rosalia, come papabile fidanzata di Rocco e prima di recarsi al lavoro, telefona alla Caffarelli. In caffetteria, Roberta incontra l’editore e sembra intenzionata ad andare fino in fondo pur di veder pubblicato il romanzo di Federico. Al Paradiso, tutto è pronto per girare un nuovo filmato che vede protagonisti di un romantico ballo Paola e il marito, ma l’uomo non si presenta sul set.

