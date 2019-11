RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * EP 19 PUNTATA DEL 7 NOVEMBRE 2019, « LUCIANO RIPRENDE CON CESARE IL DISCORSO SULL’OFFERTA DI LAVORO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 19. Approfittando del fatto che moglie, figlia e nipotina sono dalla zia Ernesta per qualche giorno, Luciano riprende con Cesare il discorso sull’offerta di lavoro di quest’ultimo in un’altra città. Marcello riesce ad avere una dilazione sull’affitto, dando alla padrona di casa un appuntamento al Paradiso per farle avere uno sconto autorizzato da Vittorio, su alcuni abiti della nuova collezione.

