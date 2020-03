RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * EP 111 PUNTATA DEL 23 MARZO 2020, « LUCIANO E CLELIA SONO FELICI DI ESSERSI FINALMENTE RITROVATI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 111. Luciano e Clelia sono felici di essersi finalmente ritrovati. Al Paradiso intanto si cerca una nuova Venere e a Dora vien e affidato il compito di coordinare le ragazze che si sono presentate per la selezione. Da Parigi chiama Defois per invitare Gabriella a presentare la sua collezione in vendita anche in Francia e Marta vuole partire con lei per incontrare lì un luminare esperto nella cura della sterilità.

