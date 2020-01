RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY “ * ST 4 – EP 67 PUNTATA DEL 21 GENNAIO 2020, « ANGELA CONFESSA A GABRIELLA DI ESSERSI LICENZIATA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 67. Angela confessa a Gabriella di essersi licenziata anche per prendere le distanze da Riccardo, ma è alla ricerca di un nuovo lavoro, che adesso le serve più che mai per pagare l’investigatore privato incaricato di rintracciare suo figlio. Federico, intanto, malgrado Silvia sia contraria, è determinato ad affrontare l’operazione pur sapendo che se non dovesse riuscire, rischia di rimanere completamente paralizzato.

