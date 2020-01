RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY “ * ST 4 – EP 66 PUNTATA DEL 20 GENNAIO 2020, « FEDERICO COMUNICA AI SUOI LA DECISIONE DI FARSI OPERARE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 66. In caffetteria, Marta e Vittorio parlano dell’imminente consegna delle divise per le hostess commissionate da Ravasi per Expo 61. Federico, intanto, comunica ai suoi la decisione di farsi operare. Dopo essersi licenziata dal Circolo, Angela si offre di dare una mano a Marcello mentre Salvatore è assente per il ritiro di un juke-box usato. Nel frattempo Gabriella ha una discussione con Cosimo riguardo alla consegna sbagliata delle divise e Agnese la difende di fronte a Vittorio.

