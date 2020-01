RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY “ * ST 4 – EP 63 PUNTATA DEL 15 GENNAIO 2020, « VITTORIO INVITA MARTA E RICCARDO A ESSERE MENO DURI CON UMBERTO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 63. Vittorio invita Marta e Riccardo a essere meno duri con Umberto. Federico si impone con i genitori per andare a trovare i vecchi amici al Paradiso e in questa circostanza, Marcello incontra il giovane Cattaneo per la prima volta, sotto gli occhi di Roberta, che più tardi confessa alla Calligaris la verità sullo stato di salute del suo fidanzato. Ludovica, intanto, accusa Adelaide di aver messo in cattiva luce sua madre, ma la Contessa non intende scusarsi.

