RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY “ * ST 4 – EP 59 PUNTATA DEL 9 GENNAIO 2020, « LUCIANO RINGRAZIA ROBERTA PER L’ATTENZIONE DIMOSTRATA CON SUO FIGLIO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 59. Luciano ringrazia Roberta per la vicinanza, per il coraggio e l’attenzione dimostrata con suo figlio. Continua la relazione clandestina tra Flavia e Umberto, e Adelaide, sempre più sospettosa, indaga con il nipote per capire cosa sappia sul rapporto tra i due; nel frattempo Achille Ravasi corteggia la Contessa con lo scopo di allontanarla dal cognato. Prove di una futura mamma: Marta si offre di fare per un pomeriggio da baby sitter a Carletto, il figlio di Clelia, che non sa a chi lasciarlo.

