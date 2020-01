RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE -DAILY “ * ST 4 – EP 57 PUNTATA DEL 7 GENNAIO 2020, « SILVIA PREOCCUPATA PER IL FIGLIO, CERCA CONFORTO IN AGNESE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 – Ep 57. Silvia, preoccupata per il figlio, cerca conforto in Agnese, mentre Roberta confida a Gabriella la sua ansia per il ritorno di Federico. Marta, intanto, fissa una visita di controllo dal ginecologo ma, contro il parere della zia Adelaide, tiene Vittorio all’oscuro. Armando, facendo fare esercizi di lettura a Rocco su un foglio di giornale, scopre una notizia inquietante che potrebbe riguardare Giuseppe Amato e ne informa il figlio Salvatore.

