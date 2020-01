RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY “ * ST 4 – EP 56 PUNTATA DEL 6 GENNAIO 2020, « MARTA E VITTORIO PROPONGONO A SILVIA DI TRASCORRERE L’EPIFANIA INSIEME » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 56. Saputo dell’incidente di Federico e dell’improvvisa partenza di Luciano per Bolzano, Marta e Vittorio si precipitano a Casa Cattaneo e propongono a Silvia di trascorrere l’Epifania insieme al Paradiso, chiuso per la festa al pubblico, ma dove Clelia e le Veneri si preparano a fare l’inventario. Marcello non sa come comportarsi con Roberta dopo la brutta notizia che riguarda il suo fidanzato mentre Silvia, preoccupata per la sorte del figlio, non vede di buon occhio la vicinanza tra i due giovani.

