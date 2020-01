RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY “ * ST 4 – EP 55 PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2020, « SILVIA VORREBBE ORGANIZZARE UNA FESTA PER IL RITORNO DI FEDERICO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 55. La Rai Radiotelevisione Italiana presenta Il Paradiso delle Signore 4 – Daily Stagione 2 1^ Visione Assoluta – Silvia vorrebbe organizzare una festa per il ritorno a casa di Federico, in licenza dal militare per qualche giorno. Riccardo, Vittorio e Marta invitati da Achille Ravasi a Torino vengono ufficialmente incaricati di lavorare per il Comitato Regionale Lombardo che si occuperà di Expo ’61, con grande rammarico della Contessa di Sant’Erasmo, esclusa dal progetto e per giunta da un amico come Achille… Regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini Con Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina, Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Alessandro Fella, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Benedittis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella, Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni Una produzione RAI FICTION – Aurora TV 55^ puntata.

