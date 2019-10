RAI 1- ‘ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY’ * EP 5 PUNTATA DEL 18 OTTOBRE 2019, « È IL GIORNO DEL MATRIMONIO PIù ATTESO DELL’ANNO, QUELLO DI MARTA E VITTORIO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il Paradiso delle Signore – Daily – S4E5. È il giorno del matrimonio più atteso dell’anno, quello di Marta e Vittorio. Durante il ricevimento, al circolo, Cosimo approfitta del fatto che Salvatore si è allontanato per invitare Gabriella a ballare, suscitando la gelosia del giovane Amato mentre Angela risponde ad un a telefonata di Nicoletta, rimasta a casa, agitatissima perché Margherita sta male, Riccardo la intercetta e corre in suo aiuto. Durante il twist delle Veneri, la giovane Barbieri esce dal locale per incontrarsi con un uomo misterioso.

