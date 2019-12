RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE. – DAILY “ * EP 44 PUNTATA DEL 12 DICEMBRE 2019, « ANGELA è IN DIFFICOLTà DI FRONTE ALLE AMICHE CHE LA OSPITANO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 44- Angela è in difficoltà di fronte alle amiche che la ospitano quando si parla del ruolo di Marcello nella trattativa per acquistare la caffetteria. Il giovane Barbieri, nel frattempo, vuole giocare ai cavalli i pochi soldi vinti al totocalcio per farli fruttare ulteriormente e Roberta è la prima a capire le sue intenzioni. Cosimo, per far colpo su Gabriella, si offre di finanziare Salvatore, ma la ragazza prende tempo.

