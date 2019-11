RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY “ * EP 35 PUNTATA DEL 29 NOVEMBRE 2019, « LUCIANO AL MATTINO SI SFOGA CON SILVIA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 35. Luciano al mattino si sfoga con Silvia: in assenza di Vittorio al Paradiso, a Parigi con Marta, il ragioniere deve fare continuamente riferimento a Riccardo. Angela e Marcello, intanto, sono in difficoltà per recuperare i soldi dell’affitto mentre Rocco, invece, rivive un momento doloroso del suo passato quando riceve il suo primo stipendio da magazziniere, ma Armando è pronto a sostenerlo moralmente.

