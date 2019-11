RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY “ * EP 30 PUNTATA DEL 22 NOVEMBRE 2019, « ANGELA è INDECISA SE CONSEGNARE LA LETTERA CHE HA TROVATO AL GIOVANE GUARNIERI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 30. Angela è indecisa se consegnare la lettera che ha trovato al giovane Guarnieri. Vittorio scopre che la nuova Venere ha qualcosa da nascondere e prende una decisione inaspettata. In caffetteria, Marcello intercetta una telefonata di Federico per Roberta e scambia qualche parola con il suo ”rivale”. E al Paradiso, viene sistemato lo schermo per la proiezione del carosello.

