RAI 1 – ‘ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY ‘ * EP 3 PUNTATA DEL 16 OTTOBRE 2019, « CESARE CAPISCE DI NON POTER PARTECIPARE ALLE NOZZE DI VITTORIO E MARTA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il Paradiso delle Signore – Daily – S4E3. Cesare capisce di non poter partecipare alle nozze di Vittorio e Marta per motivi di lavoro e Nicoletta non se la sente di andare perché teme di trovarsi a tu per tu con il suo ex fidanzato. Dopo mesi di assenza, Umberto torna dalla Svizzera per il matrimonio della figlia, Adelaide capisce che il cognato non naviga in buone acque e chiede aiuto a Riccardo che ora gestisce il suo patrimonio, invano.

