RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY “ * EP 17 PUNTATA DEL 5 NOVEMBRE 2019, « CESARE HA LE PROVE CHE I SUOI SOSPETTI SU NICOLETTA SONO FONDATI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 4 Ep 17. Cesare ha le prove che i suoi sospetti su Nicoletta sono fondati e intanto Riccardo, con l’aiuto di Cosimo, che conosce l ‘Arcivescovo, cerca di far annullare il matrimonio della sua ex fidanzata. Nell’atelier, Agnese e Gabriella lavorano per creare i modelli da abbinare al sogno di ciascuna venere. In caffetteria, Marta conosce per caso Elsa, la regista che Vittorio ha ch amato per girare il video promozionale per il Paradiso.

