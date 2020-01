RAI 1 – “ IL CANTANTE MASCHERATO *  “ * TERZA PUNTATA DEL 24 GENNAIO 2020, « IN GARA OLTRE AL LEONE: IL MASTINO, IL CONIGLIO, IL MOSTRO, L’ANGELO E IL PAVONE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il cantante mascherato. St 2020 – Terza puntata. Terzo appuntamento con l’avvincente talent game show che ha stregato il pubblico televisivo italiano e sta scatenando la curiosità di milioni di telespettatori, non solo davanti allo schermo, ma anche sul web, dove la caccia al personaggio misterioso si fa sempre più avvincente. La maschera che maggiormente ha fatto discutere è quella del Leone: il pubblico è letteralmente diviso in tre.

C’è chi giura che dietro il Re della Savana si nasconda Adriano Pappalardo, chi Al Bano, chi un imitatore del valore di Max Giusti. In questa puntata Il Cantante Mascherato li ospiterà tutti e tre.

Le spettacolari maschere ancora in gara oltre al Leone sono: il Mastino, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo e il Pavone. Sotto di esse si celano sei personaggi molto famosi, la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano. La serata sarà a dir poco adrenalinica: ogni personaggio affronterà delle vere e proprie sfide con le maschere concorrenti. Si vedranno: Coniglio vs Mastino, Angelo vs Mostro e Pavone vs Leone. Ben due saranno le identità svelate in questo terzo appuntamento e al termine della puntata si conosceranno i 4 finalisti che si contenderanno la maschera d’oro di questa prima esaltante edizione.

LINK VIDEO