RAI 1 – “ IL CANTANTE MASCHERATO “ * SECONDA PUNTATA DEL 17 GENNAIO 2020, « A GIUDICARE LE ESIBIZIONI UNA GIURIA FORMATA DA 4 ELEMENTI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il cantante mascherato. In diretta dagli Studi Televisivi ”Fabrizio Frizzi” in Roma Rai 1 presenta Il Cantante Mascherato – Il programma prevede la partecipazione di 8 celebrità che si esibiscono in performance canore, in forma anonima, nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l’assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione.

A giudicare le esibizioni una giuria formata da 4 elementi , il televoto del pubblico e quello sui social. Conduce Milly Carlucci Un programma di Milly Carlucci, Giancarlo De Andreis E di Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel Collaborazione di Paola Di Pietro Prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy Produttore esecutivo Maria Blanda Freni Regia di Luca Alcini 2^ trasmissione.

