RAI 1 – “ FRONTIERE “ * PUNTATA DEL 18 MAGGIO 2020, « DOPO I MESI DELL’ISOLAMENTO IL PAESE RIPARTE, CHE ESTATE SARà QUELLA CHE CI ASPETTA? » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Frontiere. St 2019/20 – E la chiamano estate. Dopo i mesi dell’isolamento il Paese riparte, fra misure di distanziamento, conti che non tornano e la paura di ricadere nell’emergenza. Che estate sarà quella che ci aspetta? Franco Di Mare proverà a immaginare quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Con lui in studio il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e, in collegamento, il professor Walter Ricciardi, rappresentante dell’Italia nel Comitato esecutivo dell’Oms e gli interventi, nel corso del programma di Vito Crimi, viceministro dell’Interno, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, Pierluigi Battista, editorialista del Corriere della Sera, Marco Balich, produttore di grandi eventi internazionali, il giornalista Giampiero Mughini, il cantante Piero Pelù, Alberto Castelvecchi, professore di comunicazione e public speaking presso l’Università Luiss Guido Carli, Luca D’Ambra, presidente di Federalberghi e Aldo Melpignano, vicepresidente della fondazione Altagamma.

