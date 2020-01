RAI 1 – “ DON MATTEO “ * ST 12 – EP 3 PUNTATA DEL 23 GENNAIO 2020, « RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Don Matteo. St 12 Ep 3 – Ricordati di santificare le feste. In occasione della Pasqua, a Spoleto torna il Capitano Tommasi, insieme a Lia e al piccolo Nino. In seguito a un violento colpo in testa, Giulio è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Per non peggiorare la situazione, Nino dovrà assecondarlo. Ma se il matrimonio del nostro ex capitano fosse veramente in crisi?

