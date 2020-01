RAI 1 – “ DON MATTEO “ * ST 12 – EP 2 PUNTATA DEL 16 GENNAIO 2020, « NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Don Matteo. St 12 Ep 2 – Non nominare il nome di Dio invano. Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna che non riesce più a occuparsi di lei. Sofia, invece, fa i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro.

